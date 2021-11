Sonia Bruganelli e Raffaella Fico si sono scontrate al Grande Fratello Vip perché l’ex gieffina ha dichiarato di aver querelato Soleil Sorge per averla chiamata “b*tch” in diretta nazionale. Una parolaccia che per l’opinionista sarebbe in qualche modo giustificata perché accompagnata dal saluto “bye” e “bye b*tch” non sarebbe altro che uno slang giovanile.

“Io trovo ridicolo fare una causa per una frase che si usa in contesti non seriosi: ci si fanno i TikTok”, ha dichiarato Sonia Bruganelli. La stessa Fico, infatti, ha fatto un TikTok sulle note di Boss B*tch di Doja Cat. “Quella è una canzone, andava di moda in quel momento, mentre le affermazioni di Soleil hanno un altro significato” si è giustificata Raffaella, che ha poi aggiunto: “Un’offesa è soggettiva, magari tu non ti saresti sentita toccata”.

Raffaella non ha mai digerito il “saluto” di Soleil… quali saranno le sedi opportune di cui parla? #GFVIP pic.twitter.com/PnnikoFd1x — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

✨ I’m a bitch, I’m a boss I’m a bitch and a boss, I’ma shine like gloss ✨ pic.twitter.com/7k0ai22IeG — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Poco prima della puntata, però, Sonia Bruganelli – in diretta su Instagram – ha tirato fuori un vecchio gossip su Raffaella Fico datato 2008. All’epoca la showgirl era appena uscita dal Grande Fratello di Alessia Marcuzzi ed aveva rilasciato una dichiarazione provocatoria: aveva messo in vendita la propria verginità per un milione di euro.

“Ma è lei che aveva messo in palio la sua verginità? Era Raffaella la ragazza che uscita dal Grande Fratello mise in palio la sua verginità? Ecco, queste magari sono cose che sarebbe opportuno non leggesse la figlia, non il resto. Dai, non scherziamo”.

Raffaella Fico, il vecchio gossip del 2008

Ecco cosa si legge sul Corriere della Sera in un articolo del 2008: