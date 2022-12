Sonia Bruganelli, quello che è successo dopo la discussione con Giulia al GF Vip: “Mi sembrava un atteggiamento a mio danno”

Lontani i tempi delle adorabili catfight tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ma va detto che anche quest’anno al Grande Fratello Vip ci sono stati attimi di tensione tra prime donne. Il mese scorso la Bruganelli e Giulia Salemi hanno avuto un botta e risposta bitchy al punto giusto sui look. Ma la vera discussione è arrivata dopo che l’opinionista del reality ha attaccato pubblicamente Oriana e invece Giulia l’ha difesa dicendo: “Il web è con te e ricorda che non sei tu che stai facendo una brutta figura. Quindi asciuga le lacrime, tira fuori gli artigli che sei una vera regina da reality!“. A quel punto Sonia si è indispettita: “Eh aspettate, no, no, no, no, ragazzi no! Però Giulia, con l’iPaddino in mano a dire quello che vedi che la gente voglia sentirsi dire no!“.

Uhhh Sonia la tocca piano con Giulia… 👀👀👀

Con l’iPaddino in mano a dire quello che gli altri vogliono sentire! #GFVip — Agata 🖖 (@ACC_) November 28, 2022

Sonia Bruganelli e i retroscena sulla discussione con Giulia.

Ma le due avranno chiarito dopo questi dissapori? Sì e a raccontarlo è stata proprio Sonia in un’intervista concessa insieme a Orietta, Alfonso e Giulia al settimanale Chi (nel numero speciale di Natale): “Orietta Berti per me è stata una scoperta. È accogliente, non ha bisogno di superarti e io cerco di far emergere il suo lato divertente. Giulia non la conoscevo e, quando era nella Casa, non ho mai nutrito enorme simpatia, invece mi rendo conto che è una ragazza volitiva che merita di andare avanti in questo mestiere perché sarà sempre più brava e attenta. All’inizio mi sembrava che avesse un atteggiamento populistico anche a mio danno, così gliel’ho fatto notare e lei lo ha recepito, ci siamo spiegate“.

Anche Giulia ha confermato che adesso i rapporti sono buoni con Sonia: “Vado molto d’accordo con entrambe. Con Sonia mi sono prestata al suo voler giocare e scherzare, Orietta l’adoro perché dice quello che vuole“.

Tutto meraviglioso, ma se ci volessero regalare un’altra mezza catfight noi non disdegneremmo…