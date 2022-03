Sonia Bruganelli ha sempre dichiarato che non tornerà al Grande Fratello Vip il prossimo anno, ma dopo la frecciatina ricevuta da Adriana Volpe (“dice così per mettere le mani avanti e farsi corteggiare”), ha contrattaccato.

Intervistata da SuperGuidaTv, la produttrice ha infatti dato una risposta più distensiva accarezzando l’ipotesi di tornare al GFVip ad una sola condizione: essere la sola.

“Non capisco perché [Adriana Volpe, ndr] si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro.

Sonia ha poi continuato:

E ancora:

“Io concorrente? Assolutamente no. Non c’entrerei adesso ma non sarei entrata nemmeno prima. Non riuscirei a stare lontana dai miei affetti. Poi sarebbe nel mio caso un suicidio annunciato visto che mi nominerebbero subito. Non ce la farei a condividere un’intimità forzata con altre persone. Forse se me lo avessero proposto a 20 anni ci avrei fatto un pensierino. Penso che sia un’esperienza faticosa non solo per chi si trova dentro la casa ma anche per chi è fuori soprattutto oggi che sui social i commenti cattivi si sprecano e i toni sono esasperati”.