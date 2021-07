Sonia Bruganelli a metà settembre debutterà nel cast fisso del Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista al fianco di Adriana Volpe.

Questa settimana è stata intervistata da Il Corriere della Sera, dove ha confermato il suo ruolo spiegando perché ha accettato.

“Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me. Il Grande Fratello Vip? È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”.