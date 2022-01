Sonia Bruganelli ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip si è lasciata andare, presa dall’enfasi del momento, ad una dichiarazione che ha fatto molto rumore.

Interpellata da Alfonso Signorini in merito all’amore libero di Alex e Delia, Sonia ha commentato: “Io pensavo di essere avanti e invece zero, zero. Lui [Paolo Bonolis, ndr] con un uomo? Lui con un uomo o io con una donna? Con un uomo lui sì. Però adesso non posso dirlo. Vabbè, comunque lui sa“.

Una frase che è stata male interpretata dai telespettatori che hanno inizialmente creduto fosse un outing nei confronti del marito.

comunque Sonia non aveva nessun diritto di fare coming out al posto di Paolo Bonolis, che siano sposati o meno non sono cose che stanno a lei da dire.#GFvip pic.twitter.com/AN5OSSeXp7 — scorpio.🦂 (@insebsheart) January 28, 2022

Ma ho capito bene pure Paolo #bonolis bisex???vogliamo sapere tutto di questa vicenda Sonia dicci #GFvip pic.twitter.com/yL5S9YCg8l — 🦋💎 (@Gioo_Gioo_) January 28, 2022

Non Sonia Bruganelli che fa outing a Paolo Bonolis #GFvip pic.twitter.com/EIAfvXmGX7 — NEG Zone (@NEG_Zone) January 28, 2022

Sonia Bruganelli si è ovviamente spiegata male e su Instagram ha rettificato quanto detto:

“Paolo con un uomo? Poi vi racconteremo, non è mai stato con un uomo, ma Paolo è un uomo che piace e piace anche agli uomini. Ha avuto la fortuna di avere un avance da parte di un uomo molto famoso che purtroppo non c’è più”.

Il riferimento è ovviamente a Freddie Mercury, come confessato dallo stesso Paolo in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.