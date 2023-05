Sonia Bruganelli non prende bene una vecchia dichiarazione di Laura Freddi su Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono diventate amiche e il loro rapporto è stato celebrato tempo fa anche nel salotto di Serena Bortone con loro due intervistate. Eppure, nonostante questo, la produttrice non ha preso bene una vecchia dichiarazione della showgirl su suo marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli in Rai dice una cosa che non avrebbe potuto: “Scusate, a Mediaset si può dire!” https://t.co/3f31x36NgS

A ritirare fuori questa dichiarazione è stata una fanpage di Laura Freddi in occasione del suo 51esimo compleanno.

“Ho conosciuto Paolo [Bonolis, ndr] durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota” – le parole della showgirl – “Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”.