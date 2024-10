Sonia Bruganelli nel mirino: la replica di Selvaggia Lucarelli

La rivalità tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli continua a far discutere nel mondo dei social e della televisione italiana. Dopo che Selvaggia ha espresso critiche nei confronti di Sonia durante le prime puntate di “Ballando con le Stelle”, Sonia ha reagito nel programma “La Vita in Diretta”, accusando la Lucarelli di averla ridicolizzata mentre sua figlia di 16 anni seguiva la performance in televisione.

La risposta di Selvaggia non si è fatta attendere. Utilizzando Instagram, ha smontato le accuse di Sonia, affermando che le polemiche devono basarsi su fatti concreti e non coinvolgere i minori a scopi personali. Ha quindi chiarito che le sue osservazioni su un’esibizione giudicata modesta erano state fatte in modo educato e senza intenzioni offensive. Per rinforzare il suo punto, ha anche pubblicato il video delle critiche mosse a Sonia, sottolineando come l’uso dei figli come scudo per difendersi da critiche sia una tactic discutibile.

In aggiunta alle tensioni fra le due, si è unito al dibattito anche Giuseppe Candela, che ha criticato Sonia per aver tirato in ballo la figlia, ritenendo che il commento di Selvaggia fosse incentrato sulle prestazioni della concorrente e non su di lei come persona. Marco Salvati, un ex collaboratore di Paolo Bonolis nonché amico di Sonia, ha anch’esso preso le distanze, affermando che Sonia sembrava desiderare di farsi conoscere attraverso la sua carriera televisiva e che ci era riuscita.

Il clima di tensione e le polemiche continuano a caratterizzare la storia fra Bruganelli e Lucarelli, con una serie di scambi che non lasciano intendere un’immediata riconciliazione. Le dinamiche tra le due donne stanno catturando l’attenzione del pubblico, mostrando come il mondo dello spettacolo possa essere tanto affascinante quanto conflittuale. La situazione evidenzia il potere dei social media nel dare voce a polemiche che altrimenti potrebbero rimanere confinate dentro le mura della televisione.