Sonia Bruganelli e Lorenzo Amoruso hanno litigato (a distanza) a colpi di frecciatine.

Qualche settimana fa l’opinionista del Grande Fratello Vip, descrivendo il modo di comportarsi di Manila Nazzaro, ha scritto su Instagram: “Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre”. Parole che non sarebbero piaciute al compagno della Miss che, sempre sui social, ha replicato: “Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia Manila ha un suo pensiero, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta tutti tranne il suo ego smisurato, neanche fosse qualcuno di importante davvero. Del resto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio”.

Un post di un po’ di tempo fa ma che Sonia Bruganelli ha letto solo ieri sera ed a cui ha prontamente risposto: “Non sono importante ma lo ho un ruolo nel programma… lui continuasse a fare il selezionatore dì calciatori 🙂“.

Non sono importante ma lo ho un ruolo nel programma… lui continuasse a fare il selezionatore dì calciatori 🙂 https://t.co/xQp9Cl5Hpo — sonia bruganelli (@SBruganelli) December 14, 2021

