Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno litigato (di nuovo) al Grande Fratello Vip e questa volta la colpa è da attribuire ad una frase che la conduttrice ha rilasciato al settimanale Oggi.

Nel dettaglio, la Volpe ha dichiarato:

Chiamata da Alfonso Signorini a dare un’opinione in merito, Sonia Bruganelli ha risposto:

“Io ero a Parigi, quindi avevo altro a cui pensare. Avevo visto Manuel fare una cosa molto bella, quindi sinceramente questa storia lascia il tempo che trova. Ti dico solo una cosa: il fatto che sono due settimane che lei parla di questa foto significa che questa foto vincerà il Premio Pultizer. Per quei tre o quattro che ancora non l’hanno vista, eccola qua”.

“Prima di parlare di solidarietà tra donne e di amicizia pensaci, perché dici una cosa e poi ne fai un’altra. Che sia questo il tuo lavoro, lo so. Spero che anche con questa pubblicità tu possa continuare a lavorare. Per me hai chiuso. Era una sciocchezza quella foto e la stai facendo diventare un affare di stato. Una volta che finirà questo programma io tornerò a lavorare, tu invece? Hai usato la parola INFANGARE, finisci il tuo alterco con Magalli e poi magari ne iniziamo uno noi, ma seriamente bella. A questo giro hai esagerato”.