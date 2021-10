Sonia Bruganelli è una delle novità di questa edizione del GF Vip e Alfonso Signorini non poteva scegliere opinionista migliore. La produttrice segue ogni dinamica che nasce nella casa, è sempre preparata, pungente, shady al punto giusto e poi ha dato vita alla catfight più interessante di questo GF Vip 6: quella tra lei e Adriana Volpe. Secondo i settimanali tra le due c’erano già state tensioni poco prima dell’inizio del reality, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il selfie della moglie di Paolo Bonolis con l’acerrimo nemico di Adriana, Giancarlo Magalli.

Dopo settimane le opinioniste si sono chiarite, ma il clima resta infuocato e la Bruganelli ogni tanto lancia delle adorabili frecciatine. Come quella della scorsa settimana, quando ha commentato in modo sarcastico la parrucca della collega.

Sonia Bruganelli, “Un libro su Adriana? Prima deve fare qualcosa”.

Il giornalista Valerio Palmieri nell’ultima puntata di Casa Chi ha chiesto a Sonia se scriverebbe un libero su Adriana: “Volevo chiedere a Sonia Bruganelli se il suo primo libro da autrice sarà sulla vita di Adriana Volpe“.

La Bruganelli ha risposto di getto con l’ironia che la contraddistingue, ma se n’è subito pentita. All’inizio l’opinionista ha detto che avrebbe scritto un libro sulla Volpe soltanto se Adriana avesse fatto qualcosa, ma subito dopo si è corretta sottolineando che si trattava di uno scherzo: “Oddio, aspetto che faccia qualcosa, così poi potrò anche scrivere. […] Scherzo, scherzo, no ragazzi vi prego. Perché altrimenti poi facciamo altre quattro copertine e relative polemiche sui giornali. Quindi no, per Adriana ci vorrebbe un’enciclopedia. Non sono ancora capace di scrivere della sua carriera“.

E ora mi immagino Alfonso Signorini così…



