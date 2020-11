Sonia Bruganelli è una grande fan del GF Vip ed ha anche rivelato che suo figlio Davide vorrebbe partecipare al reality di Alfonso Signorini. L’imprenditrice è stata ospite di Casa Chi ed ha lanciato una shade velenosa a Giulia Salemi, ricordando il suo red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia di qualche anno fa.

“Guardate, mmm… Giulia era la ragazza che andò con il vestito aperto al Festival di Venezia. Insieme credo all’altra, a Dayane Mello. Quindi di che stiamo parlando? Dai allora”.

Probabilmente non è nei suoi pensieri e non lo farebbe mai, ma Sonia Bruganelli secondo me sarebbe perfetta come opinionista.

Dayane non merita tutte queste cose che dicono su di lei per pregiudizi. Mi viene da vomitare #gfvip pic.twitter.com/QgHgE80Uce — 🐍 (@casiftangeles) November 25, 2020

Sonia Bruganelli ha anche difeso l’amica Elisabetta, attaccando Selvaggia Roma.