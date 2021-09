Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, ma come già sappiamo fra le due ci sarebbe della maretta.

Il gelo fra le due professioniste si è notato anche durante la puntata, quando Sonia Bruganelli ha più volte interrotto Adriana Volpe mentre stava esprimendo un concetto, per dire la sua. Questi momenti in particolare sono stati notati anche dal popolo del web, ecco i video incriminati:

ADRIANA INTERROTTA DA SONIA BRUGANELLI ALLA SECONDA PUNTATA SCOPPIA LA BOMBA #GFvip pic.twitter.com/SYbrq8dtOh — Massimiliano (@BigMaxOfficial) September 13, 2021

Sonia che parla sopra ad Adriana parte 2😂#GFvip #GFvip5 pic.twitter.com/kEaQcHa7h6 — eric⁴ nel mood di settembre (@_diasre_) September 13, 2021

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, c’è tensione fra le due anche sui social

La tensione fra le due è stata commentata anche dalla stessa Bruganelli che su Instagram ha pubblicato un video in cui vengono evidenziate due loro reazioni totalmente differenti in merito ad un momento della puntata. “Effettivamente abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse!!“, ha scritto Sonia. Nel dettaglio Adriana Volpe sembrerebbe aver apprezzato l’esibizione di Raffaella Fico durante la sua entrata, al contrario di Sonia Bruganelli che è scoppiata in una fragorosa risata.

Adriana Volpe non ha invece commentato in maniera diretta questo rumor, ma ha semplicemente deciso di “tagliare fuori” Sonia da una sua foto pubblicata su Twitter. Ecco il confronto fra la foto pubblicata dalla conduttrice e quella divulgata dall’ufficio stampa. E come ha giustamente detto: “E questo era solo l’inizio“.