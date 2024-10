Sonia Bruganelli in Lacrime Durante una Diretta: La Difesa di Bonolis

Sonia Bruganelli, concorrente di “Ballando con le Stelle”, ha condiviso un profondo sfogo su Instagram, rivelando le difficoltà personali che sta affrontando. Dopo settimane di critiche riguardo le sue performance nel programma, ha deciso di chiarire la sua posizione. Durante una diretta, ha spiegato che la sua immagine di persona “divisiva” è stata influenzata dalla necessità di performare in un contesto televisivo, dove le interazioni e le polemiche attirano spesso l’attenzione. “Ballando” è per lei un lavoro e, nonostante le sfide, ha cercato di essere la più performante possibile.

Sonia ha riconosciuto di aver mostrato un certo lusso sui social, ma ha confessato che questo era un modo per affrontare le sue difficoltà familiari e psicologiche. Ha fatto un bagno di umiltà, scusandosi per il modo in cui ha ostentato il suo successo, dichiarando che non si era resa conto dell’impatto che tali comportamenti potessero avere su gli altri. Ha inoltre rivelato di aver iniziato una terapia psicologica per affrontare la rabbia e le problematiche interpersonali.

In merito ai frequenti conflitti con Selvaggia Lucarelli, Sonia ha minimizzato le polemiche, affermando che ognuno ha il proprio modo di comportarsi e che d’ora in poi parlerà solo per se stessa. Si è mostrata più consapevole del suo percorso e ha affermato di voler seguire una strada di crescita personale.

Un elemento di sorpresa è arrivato quando il suo ex marito, Paolo Bonolis, è intervenuto pubblicamente per sostenerla. Ha condiviso una vecchia foto della famiglia, sottolineando l’importanza del loro legame come genitori e l’amore per i figli, che rimane intatto nonostante la separazione. La dedica di Bonolis ha evidenziato che, nonostante le difficoltà, le scelte degli adulti non intaccano il forte legame familiare.

Sonia ha concluso il suo intervento sottolineando che la sua vulnerabilità non deve essere vista come una debolezza, ma come un segno di crescita e consapevolezza. Il suo percorso a “Ballando” continua, con riflessioni più profonde e una maggiore apertura verso gli altri.