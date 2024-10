Sonia Bruganelli ha lasciato Angelo Madonia? Le sue parole a Domenica In

Oggi pomeriggio, Sonia Bruganelli è stata intervistata da Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato della sua vita personale e professionale, toccando tematiche delicate come la morte di suo padre, il suo percorso in TV e la sua relazione con Paolo Bonolis.

Sonia ha rivelato che la scomparsa del padre ha stravolto la sua esistenza. È morto inaspettatamente a 70 anni, mentre stava chiedendo una camomilla a sua madre. Questo evento l’ha profondamente segnata. Ha anche affrontato il tema della sua immagine pubblica, ammettendo di essere stata percepita come una donna autoritaria e “str0nza” che influenzava Paolo Bonolis. Sonia ha sottolineato che, nonostante la sua reputazione, era sempre stata d’accordo con lui, che prendeva le sue decisioni autonomamente. Ora, con una nuova consapevolezza, si sente più autentica rispetto al suo passato.

Parlando della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Sonia ha condiviso come sia iniziata la sua avventura. Dopo il Grande Fratello Vip, Milly Carlucci le propose di partecipare come ballerina, ma lei rifiutò, dicendo che la sua comfort zone era diventare giurata. Tuttavia, quando la giuria non cambiò, accettò di ballare. Ha ammesso di essersi resa conto che non era adatta a quel contesto.

In merito alla sua vita sentimentale, Sonia ha accennato a una situazione incerta riguardo a un possibile compagno, senza mai menzionare il nome di Angelo Madonia. Ha espresso dubbi su cosa desideri realmente per il suo futuro e ha voluto sottolineare il senso di colpa che prova per aver chiuso un matrimonio senza gravi motivi. Ha chiarito che non ci sono stati tradimenti o situazioni spiacevoli, ma la rottura ha comunque portato delle complessità emotive. Sonia ha concluso il suo intervento dicendo che il suo obiettivo attuale è diventare un punto di riferimento per i suoi figli, mentre cerca di capire cosa vuole dalla vita. La situazione sentimentale rimane quindi in sospeso.