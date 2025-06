Sonia Bruganelli: Giulia Salemi non mi stava simpatica al GF

Sonia Bruganelli è stata recentemente ospite nel podcast “Non lo faccio x moda”, condotto da Giulia Salemi. Durante l’intervista, l’opinionista ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e ha affrontato la sua relazione con Salemi, che era co-conduttrice nel programma.

Sonia ha rivelato che, all’epoca del reality, non provava simpatia per Giulia, confermando le sue impressioni. L’influencer, infatti, ha raccontato di aver vissuto male il loro rapporto, temendo che Bruganelli la considersse antipatica. Inaspettatamente, l’opinionista ha ammesso: “Sì, non mi stavi simpatica.” Ha tuttavia spiegato che col tempo ha cambiato idea, riconoscendo il valore professionale e umano di Giulia.

Bruganelli ha sottolineato la sua stima nei confronti della Salemi, affermando di vederla ora come una donna molto competente e in gamba. La rivelazione ha suscitato una reazione positiva da parte di Giulia, che ha commentato con ironia la situazione, affermando che alla fine non si sbagliava. Entrambe hanno concordato che le opinioni possono evolvere e migliorare nel tempo, ribadendo un rinnovato rispetto reciproco.

