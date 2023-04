Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati? “Lo annunceranno ufficialmente a Verissimo”

Poco fa Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Secondo il sito di Roberto D’Agostino i due si sarebbero lasciati. Stando a quello che si legge sul portale, il conduttore e l’imprenditrice potrebbero annunciare ufficialmente la rottura da Silvia Toffanin a Verissimo.

“La coppia scoppia – dopo Totti e Ilary, Amendola e Francesca Neri, è arrivata al capolinea anche la storia tra Paolo Bonolis e la Bruganelli. È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a “Verissimo” da Silvia Toffanin nel fine settimana. Le avvisaglie della fine della loro storia d’amore erano già palesi nelle recenti interviste rilasciate dalla Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”

Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialmente la notizia prossimamente a Verissimo. pic.twitter.com/mHOPevm9KK — Trash Italiano (@trash_italiano) April 12, 2023

Sonia Bruganelli, le recenti dichiarazioni di Paolo Bonolis.

La scorsa settimana Paolo Bonolis a Felicissima Sera All Inclusive ha speso delle belle parole per Sonia Bruganelli: “Sì questa in foto è mia moglie. Cosa ne penso della sua avventura in tv? Sono felice se lei è felice. Quindi posso dire di essere molto contento. Si diverte e le piace quello che fa. Poi sta con Alfonso Signorini e sono molto tranquillo. Se abitiamo in case diverse? No, la casa è la stessa, sono stanze diverse. Non c’è distanza tra noi, siamo a pochi metri di distanza. Tra noi c’è un bel legame e sintonia, da tutti i punti di vista“.