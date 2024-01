Sonia Bruganelli e la verità su Antonino: “Belen mi ha chiamata per sapere”

Durante l’ultimo Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese non ha mai nascosto la stima nei confronti di Sonia Bruganelli (a cui ha fatto in più occasioni anche dei complimenti a livello estetico), così come l’opinionista ha preso spesso le parti dell’influencer negli scontri che l’hanno visto protagonista nel reality di Signorini. Antonino ha anche promesso che avrebbe portato a cena fuori la produttrice una volta uscito dal GF Vip e in effetti i due si sono visti più volte in questi mesi. Forse anche per questo su diversi siti e magazine sono usciti dei rumor su un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese.

Oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha messo i puntini sulle i ed ha smentito di aver avuto una storia segreta con Antonino. Non solo la smentita del flirt, l’imprenditrice ha anche sganciato una bomba ed ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Belen Rodriguez (che a quanto pare è sempre al telefono).

Ma la domanda sorge spontanea: perché Belen chiama le sue colleghe per sapere se hanno avuto incontri ravvicinati del terzo tipo con un suo ex (con cui ha chiuso da anni)?

Sonia Bruganelli: “Belen mi ha chiamata perché pensava ci fosse stato qualcosa con Antonino”.

“Se mi hanno attribuito dei flirt? Vero, tantissimi. Antonino? Sì, ma non sto con Antonino, potrei essere la madre. Però ho rischiato di essere una dei nomi di Belen. Lei l’ha pensato credo. Perché ho ricevuto una telefonata sua. Se mi ha chiesto se ero una delle donne di Stefano De Martino? Io team Sipnalbese. De Martino è vecchio per me. Mi ha chiamata a Natale per farmi gli auguri e poi da donna a donna voleva sapere delle cose. Io ho detto che avevo conosciuto sua figlia. Ma perché mio figlio Davide gioca in una squadra vicino Milano e Antonino insieme a degli amici ci ha aiutato ad inserirlo e a fargli conoscere delle persone. E in più occasioni Antonino era con Luna. Però finisce lì. Però sai, le voci e i rumor. Belen ha cercato una solidarietà femminile su altre cose, ma io non ne so nulla. Sono stata lusingata perché lei è stata carina, ma io le ho detto che potrebbe essere mio figlio. Però non ci sono questi flirt, anche perché se li scrivono non sono quelli!”.