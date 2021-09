Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli si sono ritrovati insieme ieri sera per quella che è stata – come descritta da loro – una uscita organizzata all’ultimo momento.

“Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!! Giancarlo Magalli ed i suoi aneddoti“, ha scritto Sonia Brugalli su Instagram con tanto di selfie col conduttore. E chissà quali sono questi aneddoti?

Nel dubbio la foto non è affatto piaciuta ad Adriana Volpe che ha sbottato furiosa sia su Instagram, sia su Twitter.

L’ex volto di Ogni Mattina ha pubblicato un video su Instagram in cui dice: “Oh, vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento che belle che sono? Ma quanto sono bellini? Tanto! Dio li fa poi li accoppia! Ci vediamo lunedì“. Frase che ha scritto anche su Twitter dove, in risposta ad un profilo di Sonia (non si sa però se è ufficiale oppure no) le ha consigliato di iniziare a volare alto.

Sonia Bruganelli risponde ad Adriana Volpe

La Bruganelli, dopo aver visto i post di Adriana Volpe, ha deciso di risponderle pubblicamente su Instagram.

“Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa, ma assicuro che non l’abbiamo nemmeno nominata”. – e ancora – “Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove stia la guerra. Adriana Volpe non vivo la mia vita per far innervosire te, giuro!”.

Lunedì sera al Grande Fratello Vip ne vedremo delle belle. Prepariamo i popcorn?