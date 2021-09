Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, come annunciato dalle anticipazioni, hanno davvero chiarito in diretta tv il loro diverbio avvenuto via social lo scorso week end, quando la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato su Instagram un selfie con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della conduttrice.

Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli insieme, Adriana Volpe sbotta furiosa * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/RIMOQPZWul — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 26, 2021

A rompere il silenzio è stato Alfonso Signorini, che ha così raccontato la storia:

“La nostra Sonia al ristorante a Roma, chi ti incontra? Giancarlo Magalli. E cosa fa? Si fa una foto con lui e pubblica una foto su Instagram. Magalli è il nemico giurato di Adriana Volpe che, chiaramente, non prende bene questo post. Bruganelli, ma proprio con Magalli?”.

Sonia Bruganelli: “Io e Adriana non siamo amiche”

Sonia Bruganelli ha così risposto:

“La realtà è che siamo andati a questo ristorante e c’erano quattro persone, fra cui Magalli. Lui mi ha detto ‘Ho saputo che fai l’opinionista con Adriana Volpe’ mi ha chiesto come mi trovassi ed io ho risposto che siamo molto diverse. La serata è finita così. La foto? Gli ho detto ‘Vieni, ci facciamo una foto!’, ma perché ridevamo e scherzavamo. Credevo che Adriana avesse una forza interiore diversa da quella che ha. Le ho scritto su WhatsApp, volevo chiarire privatamente”.

Facendo sbottare (di nuovo) Adriana Volpe:

“Che risposta devo dare? Ho ben poco da aggiungere. Hai fatto tutto tu, Sonia. Non girare la frittata. Su quel post ci sono state persone che hanno commentato dicendo ‘beh, ha un significato quella foto’. E la foto un significato lo ha. Non può dire che non ho cercato di essere sua amica, al primo incontro le ho chiesto ‘ma perché non mi segui su Instagram?’ e mi ha risposto ‘non ho nessuna intenzione di seguirti’.”.

La lite è stata poi interrotta da Alfonso Signorini che ha promesso il secondo match nel secondo blocco di trasmissione.