Altro che Alex, Soleil e la chimica artistica, la vera rivelazione di questo GF Vip 6 sono le due opinioniste. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non si stanno limitando a commentare le dinamiche della casa, ma ne hanno già create diverse con le loro catfight in diretta. La scorsa settimana però la Volpe ha speso delle belle parole per la collega e così i giornalisti di Casa Chi le hanno chiesto cosa pensa davvero di Sonia.

Per esempio, Miriana che non sa attaccare a dei graffi, questo non significa come lei dice “vittimismo”. Significa essere una donna educata che di fronte Katia e Soleil ha accusato il colpo e si è messa in disparte magari anche piangendo”.

Nell’ultima puntata del GF Vip Adriana ha attaccato duramente Soleil, mentre Sonia Bruganelli ha preso le sue parti. Questa differenza di opinioni ha generato uno scontro in studio tra le due opinioniste. Scontro che non si è spento durante la pubblicità, visto che le due hanno discusso nel backstage.

“Dietro le quinte abbiamo continuato a discutere. C’è stata la pubblicità ed e lei mi ha accusato di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare questo politicamente corretto sempre a fin di bene facendo la buonista. Me ne ha dette di tutti i colori e io ho reagito, le ho detto ‘sei proprio una donna insensibile, ma come fai a difendere l’indifendibile, cioè Soleil adesso?’. Quella frase era per infierire , detta in maniera strategica per infierire, per me dietro c’era cattiveria.

Poi quando ho sentito in diretta che lei forse non sapeva del dramma. Ma come non sapeva? Tutti lo sapevano anche Soleil. Diciamo al verità, quella ragazza usa delle frasette studiate per mandare in bestia le persone. Via via qualche scivolone l’ha fatto.

Però dico anche per fortuna che c’è Soleil perché crea grandissime dinamiche e porta livelli sempre differenti di dialoghi e di racconto. È una fuoriclasse. Un purosangue là dentro. Direi che è un personaggio da salvaguardare all’interno del gioco. Però quando fa errori così gravi va ripresa subito”.