Nessuno avrebbe mai immaginato che lo scherzo sulla cagnolina di Giucas Casella sarebbe sfociato in una pesante polemica sull’aborto. Sonia Bruganelli ieri ha spiegato il senso delle sue parole pronunciate subito dopo l’intervento di Alfonso Signorini e ora ha dato la sua opinione in merito a quello che è accaduto al GF Vip. L’opinionista del reality ha confessato di aver avuto due interruzioni di gravidanza, una volontaria e l’altra spontanea quando stava già con Bonolis.

“Non mi sono sentita in difficoltà in quel momento, ma io la penso in modo diverso ed è una mia opinione. Purtroppo ho vissuto l’esperienza per due volte. A 22 anni, prima di conoscere Paolo (Bonolis, ndr) ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi in forma spontanea prima della nascita di mia figlia. Credo che sia importante parlarne e ben venga la possibilità per le donne di abortire”.

Direi che la risposta di Sonia è più che chiara, saranno contenti quelli che nelle ultime 48 ore non facevano altro che chiederle cose ne pensasse dell’aborto e delle frasi di Alfonso.

Sonia Bruganelli: “Attenzione a non strumentalizzare”.

Nonostante la Bruganelli non la pensi come Signorini, ha però fatto una riflessione sulla bufera che l’ha investito e su chi si lascia andare ad attacchi eccessivi: “Non so cosa intendesse nello specifico Alfonso e il suo pensiero resta suo, chi si voleva dissociare si è dissociato. Non amo questa volontà di attaccare una persona fino a che non se ne veda il sangue. Non porta a nulla. Mi chiedo, se invece davanti alle parole di Giucas non avesse battuto ciglio, il giorno dopo ci sarebbe stata una levata di scudi da parte di chi è contro certe cose sui cani? Credo che tutto vada contestualizzato. La strumentalizzazione è dietro l’angolo“.

