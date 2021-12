Laura Freddi lunedì sera occuperà il posto di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip.

Una vendetta servita su un piatto d’argento, hanno scritto in molti, perché recentemente Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli hanno avuto uno scontro in diretta tv e tutti sappiamo che Laura Freddi non è una chiunque, bensì l’ex storica di Paolo Bonolis.

Quel che non sapevamo però (e che abbiamo scoperto ora!) è che il nome di Laura Freddi non è stato fatto alle spalle di Sonia Bruganelli, bensì è stato ponderato insieme a lei. La moglie di Bonolis, infatti, in diretta da Dubai dove sta passando le vacanze di Capodanno, ha scritto su Instagram: “Lo abbiamo deciso insieme! Laura Freddi daje tutta!” in risposta ad un articolo che titolava: “Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli sostituita dall’ex di Bonolis: vendetta di Signorini“.

Sonia Bruganelli e Laura Freddi: il 30 dicembre hanno fissato una chiamata di lavoro

Non solo: Sonia ha pure pubblicato uno stralcio di conversazione privata con Laura in cui quest’ultima ironicamente le ha scritto “sbrigati a tornare“. Le due hanno anche fissato una chiamata di lavoro per domani, 30 dicembre, in cui la Bruganelli le farà un ripasso generale sui tre mesi di Grande Fratello Vip passati.

Sonia e Laura saranno anche in ottimi rapporti, ma è indubbio che il nome della Freddi sia stato in qualche modo studiato per creare questo trambusto mediatico, quindi tanto di cappello. Alla fine si tratta di una sola puntata ed Adriana Volpe sarebbe stata capace di occupare il posto di opinionista unica. E – qualora Alfonso Signorini avesse sentito il bisogno di sentire altre campane – avrebbe potuto chiedere ai suoi ex vipponi che in quello studio abbondano.