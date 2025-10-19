Sonia Bruganelli: confessioni su aborto e tradimenti a Bonolis

Sonia Bruganelli, in attesa dell’uscita della sua autobiografia “Solo quello che rimane”, ha svelato alcuni dettagli intimi della sua vita in un’intervista al Corriere della Sera. Tra le rivelazioni più toccanti c’è la decisione di abortire a 24 anni, quando ha capito che Paolo Bonolis non era pronto a diventare padre. Sonia ha raccontato di aver accumulato molti errori dopo quell’evento, sentendosi profondamente influenzata dalla scelta.

Nel periodo in cui si laureava in Scienze della Comunicazione, Sonia lavorava come modella e telepromotore. Ricorda che, mentre viveva la sua storia con Bonolis, lui portava con sé un dolore legato al fatto di essere già padre di due figli, cresciuti negli Stati Uniti. Bruganelli ha rivelato di aver desiderato un figlio con Paolo, ma ha capito che lui non era pronto e ha scelto di lasciar perdere. Tuttavia, questa scelta le ha lasciato un senso di rabbia e vuoto, che ha influito sulla loro relazione.

Con Bonolis, Sonia ha avuto tre figli, e ricorda con angoscia i difficili primi mesi di vita della primogenita Silvia, che è nata con una cardiopatia. Questo l’ha portata a sentirsi in colpa e a ricercare un ideale di maternità irrealizzabile, dando vita a un ciclo di lavoro e shopping compulsivo.

Sul tema dei tradimenti, Bruganelli ha confermato di aver tradito Bonolis una sola volta, prima della nascita di Adele. Oggi, ha trovato un nuovo amore nel danzatore Angelo Madonia, con cui vive una relazione matura e consapevole, in cui i suoi figli rimangono una priorità.