Sonia Bruganelli commenta l’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle: le prime dichiarazioni fatte

Sonia Bruganelli ha commentato l’esclusione del suo compagno Angelo Madonia da Ballando con le Stelle 2024 durante la trasmissione La Vita in Diretta. La situazione ha sollevato notevoli interrogativi, poiché si tratta del primo caso nella storia del programma in cui un maestro viene allontanato. Alberto Matano, conduttore del programma, ha confermato che l’allontanamento è avvenuto a causa di divergenze professionali.

Nell’episodio del 25 novembre, Bruganelli ha rivelato di aver appreso la notizia dell’esclusione di Madonia mentre si trovava in ascensore, senza avere ulteriori dettagli al riguardo. Ha sottolineato che ci sono stati conflitti tra le parti coinvolte, aggiungendo di non aver avuto l’opportunità di discuterne direttamente con Madonia e di non sapere cosa fosse realmente accaduto.

Matano ha evidenziato che l’episodio è senza precedenti nella storia di Ballando con le Stelle, suscitando stupore tra telespettatori e addetti ai lavori, data l’importanza di Madonia nel programma fino a quel momento.

Le circostanze che hanno portato all’esclusione di Madonia sembrano essere originate da un confronto diretto tra lui e la giurata Selvaggia Lucarelli. Durante una puntata recente, Lucarelli ha fatto una battuta su Bruganelli che Madonia ha trovato inappropriata, riguardante l’uscita di Bruganelli dalla competizione e la nascita della coppia artistica tra Federica Pellegrini e Madonia. Bruganelli ha minimizzato l’importanza della questione, chiedendo perché si discutesse di lei in un momento in cui la Pellegrini stava brillando sul palcoscenico.

Matano ha aggiunto che la situazione ha generato tensioni tra i membri del cast, portando a fratture nei rapporti che in passato erano sembrati solidi. Carlo Aloia, maestro di ballo e partner di Bruganelli, ha espresso solidarietà a Madonia, sottolineando il valore del lavoro svolto da Madonia con Federica Pellegrini. Inoltre, Aloia ha evidenziato come la questione abbia toccato personalmente tutti i membri del cast, riflettendo su un clima di collaborazione e rispetto che si era creato nel corso delle competizioni.