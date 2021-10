Soleil Sorge con la frase ‘smettetela di urlare come delle scimmie‘ ha scatenato un’enorme polemica ed è stata accusata di razzismo. Qualcuno ha anche messo le mani avanti ed ha dichiarato che se Sonia Bruganelli renderà nuovamente immune l’influencer, darà una pessima immagine del programma. Secondo Clarissa Selassié (e non solo) l’opinionista dovrebbe prendere le distanze da Soleil e condannare le sue frasi, altrimenti “significa che il GF Vip tollera il razzismo“.

Ovviamente la moglie di Paolo Bolonis ha sentito tutto ed ha già commentato queste parole in una sua storia Instagram:”Domani ne parleremo molto bene, tutto giù previsto“. Questo significa che la Bruganelli si aspettava che prima o poi qualche gieffina avrebbe puntato il dito anche contro di lei.

Non soltanto non vedo l’ora che Sonia Bruganelli salvi Soleil, ma anche che avvisi le donne della casa che da fuori ad aver fatto una pessima figura (in questo caso) sono state loro.

“Non è giusto che loro possano salvare, perché loro sono fuori. Non stando dentro non possono capire tutto quello che succede. Dall’esterno molte dinamiche non si vedono e poi vivere il quotidiano qui con una persona è un’altra cosa. […] Tanto già mi immagino che Sonia Bruganelli la difenderà e poi la salverà. Ma prima o poi questa regola finirà spero. Anche perché è giusto che possiamo nominare tutti. Pensano che il pubblico non capisca? Ragazzi per questo motivo Soleil non può essere nominata, perché appena ci va la sbattono fuori subito.

Lei si sente invincibile, una regina. Ma avete sentito cosa le ha detto Sonia? Una cosa del tipo ‘tranquilla Soleil che ti porto in finale io’. Adesso è normale che lei si sente un Dio sceso in terra, ma non funziona così. Siamo tutti uguali qui dentro.

Se Sonia la difende è imbarazzante per il programma. Come ca**o fai a difenderla?! Oh, ma sei fuori di testa? Se la difenderà significa che il programma accetta il razzismo”.