Sonia Bruganelli commenta l’abbandono di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle

Sonia Bruganelli è intervenuta nella trasmissione La Vita in Diretta per commentare l’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, come annunciato dalla Rai. La produzione, in collaborazione con RAI e la direzione artistica, ha comunicato ufficialmente che il maestro Madonia non continuerà la sua partecipazione all’edizione in corso a causa di divergenze professionali. Bruganelli ha affermato di aver appreso la notizia mentre si trovava in ascensore, esprimendo di non sapere ulteriori dettagli sulla situazione, poiché non aveva ancora parlato con Angelo. Ha sottolineato che non crede fosse il caso di discutere un tema che non la riguardava direttamente.

Inoltre, Sonia ha menzionato un episodio in cui è stata involontariamente tirata in ballo durante uno scontro tra Madonia e Selvaggia Lucarelli. Ha specificato che, essendo stata recentemente eliminata, non avrebbe dovuto essere al centro dell’attenzione, poiché la protagonista del momento era Federica Pellegrini, che aveva dato vita a una bellissima esibizione. Bruganelli ha difeso i professionisti del settore, osservando che non sono necessariamente abituati a gestire situazioni del genere, suggerendo così che vi siano differenze nel modo di comportarsi tra professionisti e personaggi pubblici.

Il conflitto tra Madonia e Lucarelli aveva provocato tensioni e critiche, con Madonia che aveva accusato Lucarelli di rovinare la giuria. Bruganelli ha anche fatto riferimento a una provocazione di Roberto Alessi, che l’ha sorpresa dichiarando di sapere della situazione da un’ora, lasciando intendere che ci siano dinamiche di cui non era a conoscenza.

In conclusione, Sonia Bruganelli si è mantenuta cauta nelle sue affermazioni riguardo all’allontanamento di Angelo Madonia, ribadendo che non ha informazioni sufficienti e che non era giusto parlarne in un contesto che vedeva protagonisti altri. Resta incerto il futuro di Madonia nel programma e la natura delle divergenze che hanno portato a questa decisione.