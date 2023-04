Sonia Bruganelli: chi è stato il suo vippone preferito e quello che le è piaciuto meno

Sonia Bruganelli – archiviato il Grande Fratello Vip – è partita in vacanza per godersi qualche giorno di mare. Prima di partire ha rilasciato varie interviste dove ha confessato chi è stato il suo vippone preferito e quello che ha gradito meno.

A Leggo ha dichiarato: “Il mio concorrente preferito? Antonino Spinalbese. Perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito uomo di altri tempi“. E ancora: “Quelli che mi sono piaciuti meno? Con Giaele De Donà e Micol Incorvaia, ad esempio, sono stata poco dolce. Così come ho detto a Edoardo Tavassi che è stato un manipolatore ma ce l’avevo con il giocatore e non con la persona. È normale che loro attuino delle strategie per vincere. Come è normale che io sia libera di dire quello che penso perché sono pagata per farlo“.

Sonia Bruganelli: “Antonino uomo d’altri tempi, Tavassi un manipolatore”

Ma è stato fra le pagine di Chi che Sonia Bruganelli si è lasciata più andare.

“Il reality secondo me è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: sono stati accusati di litigare troppo quando, in realtà era Tavassi a influenzare Donnamaria. Prima c’era un cast vario, c’erano diverse dinamiche: con Tavassi è cambiato il meccanismo, sono cambiata anch’io e ho fatto la mia famosa sfuriata. È stato il concorrente più manipolatore”.

Il ritorno a settembre?

“Se farò un’altra edizione? Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro, è stato un parto naturale nemmeno cesareo. È durato sette mesi. Stiamo lì”.

Antonino nella sua whitelist, Tavassi nella sua blacklist. E pensare che a mio giudizio è il contrario.