Sonia Barrile incinta a Verissimo: la scelta sul padre del bimbo

Sonia Barrile, noto volto di Temptation Island, è stata recentemente ospite a Verissimo. La 26enne ha rivelato di essere incinta, una notizia che ha scoperto dopo la fine del reality. Ha deciso di chiudere la sua relazione con Simone Margagliotti, il padre del bambino, ma ha sottolineato di aver trovato un equilibrio nella loro co-genitorialità.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Sonia ha dichiarato che aspetta un maschietto, senza aver ancora scelto il nome. Ha confermato che il parto è previsto per fine febbraio e ha ribadito la sua intenzione di non tornare con Simone, nonostante abbiano preso strade diverse. “Ora non siamo più fidanzati, ma saremo due genitori”, ha affermato.

Sonia ha rivelato che vive ancora nello stesso condominio di Simone, ma in appartamenti separati. Lui è coinvolto e partecipa alle visite mediche, e Sonia auspica che sia un buon padre per il loro bambino. Dopo la partecipazione al programma, Simone ha compreso i suoi errori, ma Sonia ha deciso di proseguire da sola.

Durante l’intervista, ha raccontato che inizialmente è rimasta incredula dopo aver scoperto la gravidanza, avendo tentato per anni di avere un figlio senza successo. Sonia è poi scoppiata in lacrime mentre spiegava il suo percorso. Ha ricordato come, dopo aver dato una seconda possibilità a Simone, ha scoperto un tradimento e ha deciso di non perdonarlo. Nonostante i momenti difficili, Sonia ha espressamente dichiarato di essere ora felice e di contare su se stessa e sulla sua famiglia.

