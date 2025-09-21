Sonia B e Simone: gossip su tradimenti e sorpresa baby in arrivo

Una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island è quella formata da Sonia B. e Simone. Il loro percorso nel reality è stato caratterizzato da incomprensioni e tradimenti. Sonia ha scoperto immediatamente di essere stata tradita da Simone, un personal trainer appassionato di teorie terra piatte. Dopo aver confessato le sue infedeltà, Simone ha cercato di riconquistare Sonia, affermando di aver capito di amarla davvero. Durante il falò però, Sonia ha reagito in modo duro, urlando di non volerlo più nella sua vita.

Nel colpo di scena finale, un mese dopo, è emersa un’importante novità: Sonia è incinta e, nonostante siano ancora separati, entrambi sembrano felici di accogliere il bambino. La situazione evolve e il pubblico potrà seguirne gli sviluppi nell’ultima puntata di Temptation Island e poi…e poi…, dove le coppie, tra cui Sonia e Simone, racconteranno le ultime settimane.

Inoltre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato sui social che il sesso del nascituro sarà maschile. Anche se Sonia e Simone continuano a vivere sotto lo stesso tetto, Pugnaloni ha aggiunto che al momento non stanno insieme come coppia, ma mantengono un rapporto di supporto reciproco per il bene del piccolo. Le informazioni sulla loro relazione e sulla gravidanza saranno approfondite nell’attesissimo appuntamento televisivo.