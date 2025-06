Sonego vs Zverev: Diretta ATP Halle 2025, Segui il Match!

Il 19 giugno 2025, Lorenzo Sonego affronterà Alexander Zverev nella partita di tennis ATP Halle, con inizio fissato per le 15:30. Gli utenti possono seguire il match in diretta su Eurosport, dove sono disponibili statistiche e risultati della competizione.

Inoltre, Eurosport offre notizie aggiornate sul tennis, interviste e commenti da parte di esperti, insieme a video che evidenziano i momenti salienti della stagione tennistica, inclusi eventi come Roland Garros e US Open. Gli appassionati possono rimanere informati anche su giocatori di fama come Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

