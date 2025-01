Sonego oggi da record: quarti di finale agli Australian Open

Lorenzo Sonego raggiunge i quarti di finale degli Australian Open 2025, battendo lo statunitense Learner Tien con un punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, 6-1 in una partita durata 2 ore e 25 minuti. Questa è la prima volta nella sua carriera che Sonego approda ai quarti in un torneo del Grande Slam. Ora attende di conoscere il suo prossimo avversario, che sarà il vincente dell’incontro tra Ben Shelton, testa di serie numero 21, e Gael Monfils.

Il 29enne piemontese ha mostrato un gioco dominante, ad eccezione di un momento di calo nel secondo set. Durante il match, Sonego ha collezionato ben 58 colpi vincenti, quasi il triplo dei 21 messi a segno da Tien. Inoltre, ha servito 20 ace, dimostrando una notevole sicurezza al servizio. Tien ha lottato per circa un’ora e mezza, ma ha alla fine ceduto, permettendo a Sonego di prendere il controllo della partita e chiudere il match con una prestazione convincente.

Dopo la vittoria, Sonego si è detto incredulo per il risultato raggiunto. Ha descritto l’atmosfera del torneo come splendida e ha espresso il suo desiderio di migliorarsi continuamente durante gli Australian Open. Ha sottolineato l’importanza di godersi ogni istante e di concentrarsi sul proprio gioco, lasciando da parte considerazioni sul prossimo avversario, che riconosce essere un avversario difficile.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Sonego, che ha dimostrato di essere in forma e pronto a competere ai massimi livelli. Con un mix di potenza e precisione, ha catturato l’attenzione del pubblico e degli esperti del settore, che ora attendono con interesse di vedere come si comporterà nei quarti di finale. Il suo percorso all’interno del torneo sarà decisivo per la sua carriera, permettendogli di sognare una possibile semifinale in un torneo così prestigioso come gli Australian Open. Sonego, con il suo talento e la sua determinazione, rappresenta una promessa per il tennis italiano.