Sonego fuori al Masters 1000 di Parigi, Medvedev avanza

Lorenzo Sonego ha concluso il suo percorso al Masters 1000 di Parigi agli ottavi di finale. Nonostante una prestazione convincente, l’azzurro è stato sconfitto da Daniil Medvedev con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4, dopo un match di due ore e 39 minuti. Questa vittoria è fondamentale per Medvedev, che mantiene vive le sue chance di qualificazione alle Finals. Nel prossimo turno, affronterà Zverev.

Nel primo set, Sonego ha giocato in modo molto solido, mostrando un’ottima percentuale di punti vinti al servizio (90% con la prima). Dopo aver conquistato un break nel secondo game, ha chiuso il parziale con un punteggio di 6-3, annullando anche una possibilità di controbreak nel terzo gioco, il tutto in 39 minuti. Nel secondo set, Medvedev ha iniziato meglio, strappando il servizio a Sonego nel quarto game. Tuttavia, l’italiano ha risposto, riuscendo a ottenere un controbreak nel settimo gioco. La parità è durata fino al 4-5, momento in cui Sonego ha annullato un set point, ma ha poi sprecato tre palle per portarsi sul 6-5. Così, il set è andato al tiebreak, che Medvedev ha vinto.

Nel terzo set, Sonego ha sofferto psicologicamente, permettendo a Medvedev di centrare un altro break e chiudere la partita con un punteggio di 6-4.

