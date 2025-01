Sonego battuto oggi da Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2025

Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2025 con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7-4). Nel primo set, Sonego ha sprecato tre palle break sul 3-3, un momento cruciale che ha permesso a Shelton di strappare il servizio e chiudere il set. A inizio del secondo set, Sonego riesce a salvare due palle break, ma non appena Shelton ottiene un break decisivo, chiude il set 7-5.

Nel terzo set, Sonego dimostra maggiore solidità al servizio e, approfittando di un calo di Shelton, riesce a vincere il set 6-4, riportando la situazione in parità. Il quarto set è caratterizzato da scambi intensi, dove Sonego fronteggia anche due palle break sul 5-5, ma riesce a mantenere il servizio e a guadagnarsi un tie-break. In quest’ultimo, Sonego inizia bene con un mini-break, ma Shelton riesce a recuperare e a portarsi in vantaggio. Entrambi commettono errori nel tentativo di prendere il largo, ma infine Shelton raggiunge il match point e chiude la partita.

In sintesi, Sonego ha lottato per rimanere in partita, mostrando qualità e determinazione, ma alla fine non è riuscito a superare Shelton, che ha fornito prestazioni potenti e decisive nei momenti cruciali.