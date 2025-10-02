Sondrio: Successo della Valtellina Summer League Sportiva

Lo sport sta diventando sempre più importante per la città di Sondrio. L’estate è stata ricca di eventi che hanno richiamato un grande afflusso di visitatori. In settembre, si sono svolte manifestazioni sportive significative, tra cui le competizioni di basket e volley della Valtellina Summer League, insieme a momenti di passione per i cicloturisti durante il Gravellina.

Il sindaco Marco Scaramellini ha sottolineato l’affluenza al PalaSchieghi Pini, dove molti giovani e tifosi delle squadre partecipanti hanno potuto apprezzare la città. Ha inoltre evidenziato il successo della Valtellina Summer League, esprimendo soddisfazione per il supporto dell’amministrazione alla manifestazione, considerata un’importante opportunità di promozione per Sondrio. Le competizioni di basket e volley hanno avuto un impatto positivo sul territorio e sul turismo.

L’assessore al Turismo, Michele Diasio, ha confermato l’internazionalizzazione della Valtellina Summer League, raggiungendo gli obiettivi prefissati all’inizio del progetto. Ha descritto l’evento come una manifestazione turistico-sportiva, che non solo promuove lo sport tra i giovani, ma valorizza anche la città e le sue strutture, apprezzate dalle squadre partecipanti. Diasio ha evidenziato che gli investimenti fatti nel settore sportivo si traducono in benefici per i cittadini e richiamano visitatori da altre regioni italiane e dall’estero. Questo trend sarà ulteriormente confermato con eventi futuri, come il Valtellina Wine Trail.