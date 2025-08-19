Sondrio, rifugio per cani costretto a ridurre gli ospiti

Una vicina di un rifugio per cani abbandonati ha denunciato il disturbo causato dai latrati degli animali, che avrebbe reso difficile il suo riposo. Recentemente, il Tribunale le ha dato ragione, ordinando che il numero di cani contenuti nella struttura venga ridotto da 16 a 5.

Sara Plozza, presidente dell’ENPA di Sondrio, ha commentato la sentenza, sottolineando come il rifugio rappresenti non solo un luogo di accoglienza per cani, ma anche un fondamentale presidio sociale, specie nei mesi estivi, quando gli abbandoni aumentano. Plozza ha definito la decisione del giudice come ingiusta e sproporzionata, evidenziando il rischio di non avere posti disponibili per gli altri cani in un periodo di significativo incremento degli abbandoni.

Inoltre, il giudice ha imposto una multa di 50 euro al giorno, ammonterebbe a 1.500 euro al mese, per ogni giorno di mancato rispetto dell’ordine di riduzione. La sentenza richiede anche che venga costruita una barriera fonoassorbente per attenuare il rumore. Plozza ha presentato un reclamo al Collegio dei giudici di Sondrio, sperando di poter affrontare questa situazione delicata senza compromettere la vita dei cani e l’attività del rifugio.