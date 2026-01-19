Sondrio punta sul merchandising tecnologico

L’Amministrazione comunale di Sondrio ha lanciato un’iniziativa per promuovere la propria immagine e rafforzare l’attrattività turistica. Il logo della città è diventato un elemento commerciale, capace di accompagnare residenti e visitatori oltre i confini locali.

La prima attività ad accogliere la nuova linea di gadget “Sondrio a colori” è stata la Libreria Valli, che ha dedicato una vetrina ai prodotti. Altri due esercizi seguiranno a breve, mentre numerosi commercianti hanno già manifestato interesse. Il progetto viene percepito non solo come iniziativa istituzionale, ma anche come opportunità per il commercio locale, in grado di intercettare la domanda di ricordi e oggetti identitari.

Il sindaco Marco Scaramellini ha sottolineato che l’iniziativa fa parte di una strategia più ampia avviata nel 2018, con l’obiettivo di trasformare Sondrio da città di servizi a destinazione turistica alpina. La strategia punta su promozione digitale, eventi e valorizzazione delle peculiarità locali.

L’assessore al Turismo, Sport e Olimpiadi 2026, Michele Diasio, ha aggiunto che il percorso richiede tempi lunghi e grande impegno e che il merchandising rappresenta un passaggio importante. necessario acquisire sempre maggiore consapevolezza di quello che Sondrio può essere dal punto di vista turistico, puntando sull’accoglienza e su un’offerta di servizi capace di rispondere alle esigenze dei visitatori.

Gli eventi organizzati dal Comune svolgono un ruolo fondamentale nella visibilità della città, che cresce anche grazie ai social media. La vicesindaco e assessore alle Attività produttive e agli Eventi, Francesca Canovi, ha evidenziato i risultati sui social, con un aumento dei follower della pagina Facebook “Visita Sondrio” e su Instagram.

I gadget “Sondrio a colori” diventano così un simbolo tangibile dell’identità urbana, oltre che uno strumento di promozione diffusa, capace di raccontare Sondrio ben oltre le sue mura.