Sondrio, controlli intensificati sulle piste: multe a sciatori ubriachi in crescita

Durante le vacanze di Carnevale a Sondrio, la Polizia di Stato ha effettuato 166 interventi di soccorso nell’ambito del “Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna”. Gli agenti hanno monitorato le piste sciistiche, intervenendo in vari incidenti e utilizzando l’elisoccorso in sette occasioni per trasportare gli infortunati in ospedale.

Sono state identificate 239 persone e sanzionati 30 individui, tra cui due sciatori colti a sciare in stato di ebbrezza. Il controllo è avvenuto in diverse aree sciistiche della provincia. Nel comprensorio di Aprica, i poliziotti identificano un sciatore che risultava ricercato.

Nella Ski Area Valchiavenna, la Polizia è intervenuta per soccorrere uno sciatore che, a causa di una caduta, ha subito un trauma cranico ma senza lesioni gravi. A Bormio, invece, si è reso necessario un complesso recupero di un ferito che era finito fuori dal tracciato sciabile. Le operazioni richiedevano l’uso di materiale alpinistico e manovre di corda per calare i soccorritori dell’eliambulanza e recuperare il ferito, che riportava fratture multiple agli arti.

Questi interventi evidenziano l’importanza della presenza della Polizia in montagna durante la stagione sciistica, sia per garantire la sicurezza degli sciatori che per intervenire prontamente in caso di incidenti. La vigilanza continua a essere un fattore cruciale per la protezione e la sicurezza nelle aree sciistiche.