Sondaggio Tg La7, Fratelli d’Italia e Pd in calo. E c’è un sorpasso.

Il sondaggio condotto da Swg per il Tg La7 del 30 settembre 2024 mostra un calo per i partiti Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, registra un leggero calo, passando dal 30,1% al 29,8% rispetto alla settimana precedente. Anche il Partito Democratico, sotto la leadership di Elly Schlein, vede una diminuzione, scendendo dal 22,6% al 22,4%.

Al contrario, il Movimento 5 Stelle, capitanato da Giuseppe Conte, ottiene un incremento, passando dall’11,7% all’11,8%, continuando così una tendenza di crescita. Un altro partito in crescita è la Lega, che vediamo passare dall’8,2% all’8,4%. Questo consente alla Lega di superare Forza Italia, che scende dall’8,5% all’8,3%.

Rispetto agli altri partiti, i Verdi e la Sinistra rimangono stabili al 7,1%. Azione, guidato da Carlo Calenda, ottiene il 3%, mentre Italia Viva, fondata da Matteo Renzi, si attesta al 2,5%. +Europa, relatore di programmi liberali, è al 1,7%, Sud chiama Nord raggiunge l’1,2% e infine Noi Moderati si colloca all’1%.

Questi dati evidenziano un panorama politico in continua evoluzione, con cambiamenti nelle intenzioni di voto che riflettono le dinamiche e le strategie dei vari partiti. La stabilità di Verdi e Sinistra, insieme alla crescita del M5S e della Lega, suggerisce una possibile rivalutazione delle alleanze politiche e delle strategie elettorali. La caduta di Fratelli d’Italia e Partito Democratico invita a riflessioni su come rispondere alle esigenze e alle preoccupazioni degli elettori in un contesto di crescenti difficoltà.

In sintesi, il sondaggio mostra una lieve flessione per Fratelli d’Italia e Pd, mentre M5S e Lega guadagnano consensi. Questo scenario offre spunti per analisi più approfondite sulle future evoluzioni politiche in Italia.