Sondaggio Tg La7, Fratelli d’Italia e Pd in calo. E c’è un sorpasso

Il sondaggio Swg per il Tg La7 del 30 settembre 2024 mostra un decremento nelle intenzioni di voto per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, scende al 29,8%, rispetto al 30,1% della settimana precedente. Allo stesso modo, il Partito Democratico di Elly Schlein passa dal 22,6% al 22,4%. Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, registra un leggero incremento, passando dall’11,7% all’11,8%.

La Lega, invece, mostra un trend in crescita, salendo dall’8,2% all’8,4%, superando Forza Italia che scende dall’8,5% all’8,3%. I partiti Verdi e Sinistra mantengono un consenso stabile al 7,1%. Seguono Azione con il 3%, Italia Viva con il 2,5%, e +Europa con l’1,7%. Le forze minori, come Sud chiama Nord e Noi Moderati, ottengono rispettivamente l’1,2% e l’1%.

Questi dati evidenziano un panorama politico in evoluzione, dove Fratelli d’Italia e il Partito Democratico sembrano perdere terreno, mentre altri partiti, come la Lega e il Movimento 5 Stelle, guadagnano consensi. La Lega, in particolare, potrebbe trarre vantaggio da questa situazione, mentre l’instabilità di Forza Italia suggerisce un possibile cambiamento nel contesto politico. L’analisi di queste tendenze sarà fondamentale per comprendere le dinamiche che caratterizzeranno le prossime elezioni, le quali potrebbero vedere una redistribuzione dei voti tra i vari partiti.

In sintesi, il sondaggio del 30 settembre 2024 mostra una battuta d’arresto per i partiti principali e un incremento per alcuni partiti minori. Sarà interessante osservare come queste tendenze si evolveranno nei prossimi mesi e quale impatto avranno sulle strategie elettorali dei vari partiti. La situazione attuale mette in luce la fluidità delle intenzioni di voto degli elettori e le potenziali alleanze o rivalità politiche che potrebbero emergere in vista delle elezioni.