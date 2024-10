Sondaggio Tg La7, chi scende e chi sale: i big rallentano

Secondo un sondaggio condotto da Swg per il Tg La7, le intenzioni di voto in vista delle elezioni del 14 ottobre 2024 mostrano un quadro in cui Fratelli d’Italia e Partito Democratico (Pd) sono in calo, mentre Movimento 5 Stelle (M5S) e Forza Italia sono in crescita. Fratelli d’Italia rimane il partito principale con una percentuale del 29,3%, nonostante una diminuzione dello 0,2%. Il calo più significativo si registra per il Pd, che perde lo 0,4% e scende al 22,3%.

D’altro canto, il M5S mostra segni di ripresa, guadagnando lo 0,3% e portandosi all’11,7%. Anche Forza Italia segna un incremento, raggiungendo il 9% e superando la Lega, che registra una crescita marginale dello 0,1% fermandosi all’8,6%. Al di sotto della Lega, i Verdi e la Sinistra insieme ottengono il 6,8%, mostrando una certa stabilità rispetto al passato.

Azione si attesta a una percentuale del 2,7%, seguito da Italia Viva con il 2,3% e +Europa con l’1,8%. Sud chiama Nord ottiene l’1,3%, mentre Noi Moderati e Pace Terra Dignità risultano fermi all’1,1% ciascuno. Questo scenario evidenzia un mutamento significativo nelle preferenze degli elettori, con una lieve crescita per le forze politiche più piccole e una certa flessione per i partiti più consolidati.

Il sondaggio offre quindi un’importante panoramica sulle dinamiche politiche italiane attuali, suggerendo che gli elettori stanno riconsiderando le loro scelte in vista del prossimo appuntamento elettorale. L’analisi dei dati mostra chiaramente un panorama competitivo, con margini di manovra per le forze politiche minori e significative sfide per i partiti più grandi. Le elezioni del 14 ottobre 2024 si preannunciano come un momento cruciale per la politica italiana, con potenziali cambiamenti nella composizione del governo e nell’equilibrio di potere tra i vari partiti.