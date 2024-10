Sondaggio politico La7, Fratelli d’Italia e Pd più allineati

Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, il panorama politico italiano mostra alcune significative variazioni nelle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia subisce un calo, scendendo allo 0,3% e attestandosi al 29,5%, mentre il Partito Democratico guadagna slancio con un incremento dello 0,3%, arrivando al 22,7%. Questa riduzione del divario tra i due principali partiti suggerisce un possibile cambiamento nell’orientamento degli elettori.

Il Movimento 5 Stelle, invece, continua la sua discesa, perdendo lo 0,4% e toccando un valore del 11,4%. Contestualmente, Forza Italia registra una crescita, con un aumento dello 0,4% che la porta all’8,7%. Questo permette al partito di Silvio Berlusconi di sorpassare la Lega, che vede una leggera risalita dal 8,4% all’8,5%. D’altro canto, i Verdi e la Sinistra mostrano una flessione, ora fermi al 6,9%.

Le forze politiche minori si posizionano a distanza, con Azione che si mantiene al 2,8% e Italia Viva al 2,2%. +Europa segue con un 1,9%, mentre Sud chiama Nord e Noi Moderati presentano risultati modesti, rispettivamente all’1,2% e all’1,1%. Infine, Pace Terra Dignità tra le forze minori si attesta anch’essa all’1,1%.

Questi dati rappresentano uno spaccato delle attuali preferenze degli elettori e sottolineano dinamiche interessanti nel clima politico italiano, evidenziando come i partiti si confrontino in un contesto di continua evoluzione. Il calo di Fratelli d’Italia, anche se non drastico, potrebbe riflettere una risposta del pubblico alle politiche attuate o agli eventi recenti, mentre il recupero del Partito Democratico potrebbe suggerire una rinnovata energia all’interno della sua base elettorale.

Alla luce di queste tendenze, è possibile che si assista a una rivalutazione delle strategie politiche e comunicative dei partiti, con l’obiettivo di attrarre e mantenere i consensi degli elettori in un panorama che resta molto competitivo e volatile.