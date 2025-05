Sondaggio La7: Oggi il Voto e la Crescita di un Partito

Secondo un sondaggio condotto da Swg per il Tg La7, il 19 maggio, il panorama politico italiano mostra un raffreddamento per Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano crescite. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, rimane il primo partito, ma cede 0,1 punti percentuali, attestandosi al 30,3%. Il Partito Democratico guadagna uno 0,1% e si posiziona al 22,5%. Il Movimento 5 Stelle, in particolare, segna un incremento significativo, con un aumento dello 0,4% che lo porta al 12,4%.

Anche il centrodestra subisce delle perdite, con la Lega e Forza Italia in calo di 0,2%, ora rispettivamente all’8,4% e all’8,3%. I Verdi e la Sinistra vedono una crescita, raggiungendo il 6,7%. Più distaccati, troviamo Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,7%, +Europa all’1,6% e Noi Moderati all’1%.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com