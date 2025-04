Sondaggio La7, oggi cresce solo un partito importante: come sarebbe il voto

Fratelli d’Italia e Partito Democratico (Pd) mostrano un calo nelle intenzioni di voto secondo un sondaggio Swg per il Tg La7, effettuato il 14 aprile 2025. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, resta comunque il primo partito, nonostante un decremento dello 0,2%, scendendo al 30% netto. Anche il Pd registra una diminuzione più marcata, perdendo lo 0,3% rispetto alla settimana precedente e attestandosi al 22%.

Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, invece, mostra segni di crescita, aumentando dello 0,3% e raggiungendo il 12,5%. Forza Italia subisce una leggera flessione, scendendo dall’8,9% all’8,8%, e si trova ora a pochi punti dalla Lega, che si mantiene stabile all’8,7%.

Altri partiti del panorama politico italiano come Verdi e Sinistra mostrano un incremento, attestandosi al 6,4%. Seguono Azione con il 3,6%, Italia Viva al 2,7%, +Europa con l’1,9% e infine Sud chiama Nord allo 1%.

Questi risultati evidenziano un contesto politico in evoluzione, con il M5S che guadagna consensi mentre i maggiori partiti tradizionali, come Fratelli d’Italia e Pd, sembrano perdere terreno. La situazione complessiva potrebbe influenzare le dinamiche future in vista delle prossime elezioni.