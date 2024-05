Sondaggio Isola dei Famosi, nuovo eliminato tra Artur, Samuel e Rosanna

Stasera andrà in onda l’ottava puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e uno dei naufraghi dovrà lasciare per sempre Cayo Cochinos. Lunedì scorso sono finiti al televoto Artur Dainese, Samuel Peron e Rosanna Lodi, sarà uno di loro il nuovo eliminato. Per capire chi potrebbe abbandonare definitivamente il programma di Canale 5 basta dare un’occhiata al sondaggio aperto da Reality House.

Il sondaggio su L’Isola dei Famosi: chi esce tra Artur, Samuel e Rosanna.

Stando alle preferenze dei lettori di Reality House il naufrago più votato è Samuel Peron, secondo posto per Artur Dainese e ultimo per Rosanna Lodi. Stessa situazione nel sondaggio di un altro popolare forum, anche qui è l’ultima arrivata a rischiare.

Quindi sarà Rosanna Lodi a lasciare l’Honduras? Stando ai voti del web sì, ma va ricordato che nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi questi sono stati i risultati del televoto eliminatorio: “Rosanna Lodi (34%) Khady Gueye (25%) Artur Dainese (23%) Marina Suma (18%)”. Una cosa è quasi certa, Samuel Peron resterà in gioco e a rischiare l’eliminazione sarà uno tra Artur e Rosanna.

La mia previsione? Salutiamo Artur.



“Io sono una signora di 55 anni e nessuno di voi mi deve dire quello che mangio e quello che non mangio” 🔥

Matilde risponde a Rosanna! #Isola @MedInfinityIT pic.twitter.com/L1jx0aPfIo — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2024

Le ultime nomination.

Edoardo Stoppa nomina Khady: “È migliorata e sincera ma troppo concentrata su sé stessa”

Alvina nomina Rosanna: “È super permalosa”

Joe Bastianich nomina Rosanna: “La conosco meno degli altri e crea ‘turbolenza’. Non sono nemmeno sicuro della sua sincerità”

Aras nomina Rosanna: “Ha detto che innamorarsi per Greta e Samuel non è accettabile”

Valentina nomina Rosanna: “Facendo certe affermazioni è andata oltre”

Matilde nomina Artur: “Non è stato un galantuomo con Alvina”

Rosanna nomina Samuel: “Ho legato un po’ con tutti, ma nomino lui”

Artur nomina Samuel: “Ho legato meno con lui”

Samuel nomina Rosanna: “Non mi sono piaciute delle sue insinuazioni, ha toccato il privato in maniera becera”

Khady nomina Samuel: “Non vado d’accordo con lui e nemmeno lo apprezzo come persona: è prepotente, non c’è feeling”

Edoardo Franco nomina Khady: “Preferisce il cibo agli interessi comuni, non è utile al gruppo perché mette sé stessa davanti a tutti”

Greta nomina Artur: “Non sono ipocrita, voglio salvare gli altri”