Sondaggio Ipsos: Giani in vantaggio alle elezioni in Toscana

Un recente sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera analizza le intenzioni di voto dei cittadini toscani in vista delle prossime elezioni regionali. I risultati evidenziano un ampio vantaggio per il candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, rispetto al suo contendente del centrodestra, Alessandro Tomasi.

Si prevede un’affluenza del 56%, superiore a quella delle elezioni comunali precedenti. Il 51% degli intervistati ha dichiarato di voler votare, mentre il 21% è propenso a farlo. Tuttavia, il 16% ha già deciso di non andare alle urne.

Il 56% degli intervistati esprime un giudizio favorevole sull’amministrazione di Giani, con un significativo supporto del 43% anche tra gli elettori di centrodestra. La notorietà di Giani è nettamente superiore, con l’85% che lo conosce, contro il 48% per Tomasi.

Alcune stime indicano che il 54,8% degli intervistati voterà per Giani, mentre Tomasi ottiene il 41,3% e Antonella Bundu solo il 3,9%. Le liste civiche collegate ai due candidati presentano risultati diversi: la lista Giani-Casa dei Riformisti è accreditata dell’8%, mentre quella civica per Tomasi si ferma all’1,5%.

Nel panorama partitico, il Partito Democratico si attesta al 31%, mentre la crescita di Fratelli d’Italia al 25% rappresenta un dato rilevante. La Lega mostra una forte flessione, scendendo al 6,1%.

Quando viene chiesto chi vincerà le elezioni, il 46% degli intervistati indica Giani, mentre solo il 13% punta su Tomasi. Anche tra gli elettori indecisi e astensionisti prevale l’opinione che Giani sarà il vincitore. Un ulteriore sondaggio di Avs conferma il vantaggio del governatore uscente.