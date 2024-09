Sondaggi politici, il divario Fdi-Pd torna sotto i 5 punti

Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24, il divario tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico scende sotto i cinque punti percentuali. Fratelli d’Italia si attesta al 28,4%, mentre il Partito Democratico raggiunge il 23,5%. Anche la situazione del Movimento 5 Stelle è cambiata, con un calo che lo porta al 10,5%, avvicinandosi a Forza Italia, che segna il 9,7% e si conferma come la seconda forza del centrodestra, superando la Lega, ferma all’8,2%.

L’Alleanza Verdi-Sinistra è in leggera diminuzione, con una percentuale del 6,8%. Al contrario, tutti i partiti centristi mostrano una crescita, con Azione che si posiziona al 3,7%, seguito da Italia Viva con il 3,1% e +Europa al 2,4%. In particolare, Italia Viva ha visto un aumento significativo del 1,1% rispetto a settembre.

Le intenzioni di voto e le variazioni rispetto al 2 settembre 2024 evidenziano i seguenti dati: Fratelli d’Italia diminuisce di 0,2%; il Partito Democratico cresce di 0,2%; il Movimento 5 Stelle subisce un calo di 0,6%; Forza Italia guadagna 0,5%; la Lega aumenta di 0,3%; l’AVS scende di 0,2%; Azione cresce di 0,2%; Italia Viva aumenta di 1,1%; +Europa guadagna 0,1%. Altri partiti come Pace Terra Dignità (0,7%) e Sud Chiama Nord (0,6%) seguono una tendenza negativa, con rispettivi cali di 0,3% e 0,4%. Un altro partito segna un -0,7%, attestandosi al 2,4%.

In sintesi, il panorama politico italiano sembra in movimento, con ampie variazioni nelle intenzioni di voto. Mentre Fratelli d’Italia mantiene una posizione di leadership, il Partito Democratico mostra un leggero recupero, e i partiti centristi sembrano guadagnare sostegno. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle continua a perdere consensi, trovandosi in una posizione incerta. Quest’analisi suggerisce elettori in cerca di alternative e una competizione più serrata tra le forze politiche in vista delle prossime elezioni.