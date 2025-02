Sondaggi politici: Fratelli d’Italia oltre il 30% e Pd in calo, il voto di oggi

Fratelli d’Italia mantiene una posizione stabile con il 30,5% delle intenzioni di voto, mentre il Partito Democratico scende al 23,5%, con una flessione dello 0,5%. Il Movimento 5 Stelle registra un incremento dell’1%, raggiungendo il 12,5%. Forza Italia scende all’8%, perdendo mezzo punto, mentre la Lega resta invariata all’8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra mantiene un 5,5%, così come Azione e Italia Viva, entrambi fermi al 2,5%. Anche +Europa rimane stabile all’1,5% e Noi moderati si attesta al 2%.

Nel complesso, il centrodestra subisce una lieve diminuzione dello 0,5%, arrivando al 49%, mentre il centrosinistra rimane fermo al 30,5%, come nella rilevazione precedente. Il ‘campo largo’ cresce dello 0,5% e si colloca al 48%. Il numero di astenuti e indecisi si stabilizza al 46,2%.

Questi dati emergono dal sondaggio condotto dall’Istituto Noto Sondaggi per “Porta a Porta”, delineando un panorama politico in cui il gap tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico si amplifica. L’aumento del Movimento 5 Stelle e le perdite di Forza Italia creano un contesto interessante per le prossime elezioni, mentre i dati sugli indecisi potrebbero influire significativamente sull’esito finale. In esso, il centrodestra rimane in vantaggio, ma la stabilità del centrosinistra potrebbe rappresentare un’opportunità di rilancio. La situazione mette in evidenza anche la distribuzione dei voti tra i vari partiti, segnalando le tendenze attuali nell’elettorato italiano.