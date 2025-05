Sondaggi politici 13 maggio: FdI in crescita, i dati chiave

Martedì 13 maggio 2025 si avvicinano le elezioni politiche e i sondaggi offrono uno sguardo sulle preferenze degli italiani. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, si conferma in testa con un consenso significativo. Gli avversari principali includono il Partito Democratico di Elly Schlein, che sta cercando di ampliare il proprio elettorato, e la Lega di Matteo Salvini, la quale sta lottando per mantenere la propria influenza nel panorama politico.

Anche il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, mostra segnali di ripresa, mentre altre formazioni più piccole potrebbero influenzare il risultato finale, sebbene non appaiano al momento come contendenti principali. Queste tendenze suggeriscono un panorama politico in evoluzione, con dinamiche che potrebbero cambiare rapidamente in vista della data delle elezioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it