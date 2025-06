Sondaggi Elettorali: Fratelli d’Italia Stabile, Pd Cresce

Un sondaggio politico realizzato da Swg per il Tg La7, aggiornato al 2 giugno 2025, mostra una situazione stabile per Fratelli d’Italia e una lieve crescita per il Partito Democratico. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, mantiene il primo posto con il 30,5% delle intenzioni di voto. Il Partito Democratico, invece, aumenta dello 0,3% raggiungendo il 23,1%. Il Movimento 5 Stelle resta fermo al 12,4%, senza variazioni rispetto alla settimana precedente.

La Lega registra una diminuzione dello 0,2%, attestandosi all’8,2%, mentre Forza Italia cresce dello 0,1% arrivando all’8,1%. I Verdi e la Sinistra scendono al 6,4%. Seguono a distanza Azione con il 3,3%, Italia Viva al 2,5%, +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com