Soncino, il villaggio degli stampatori in Lombardia

Nel cuore della Lombardia, Soncino è un borgo medievale nella provincia di Cremona, noto per la sua storia legata alla prima stampa ebraica della Bibbia, realizzata nel 1488 dalla famiglia Soncino. Con le sue mura imponenti, la Rocca Sforzesca e strade acciottolate, il borgo riflette un’eredità di dialogo culturale e religioso. L’architettura medievale, con la Rocca costruita nel 1473, testimonia l’importanza strategica di Soncino nel passato, fungendo da presidio militare tra Milano, Cremona e Brescia.

Soncino si distingue anche per essere stato un centro di stampa ebraica, dove la famiglia Soncino utilizzò i caratteri mobili per produrre opere di grande significato culturale, tra cui la Bibbia ebraica completa. Oggi, la Casa degli Stampatori è un museo che illustra questo importante capitolo della storia tipografica. Nonostante la comunità ebraica sia stata costretta a lasciare il borgo nel XVI secolo, il loro lascito culturale è ancora presente.

Il borgo offre diverse attrazioni turistiche, come il Museo della Stampa, la Chiesa di Santa Maria Assunta, la Pieve di Santa Maria in Silvis e un mulino storico. Inoltre, Soncino è circondato da percorsi cicloturistici e sentieri per escursioni grazie alla sua posizione lungo il fiume Oglio, ideale per il turismo green.

La cucina locale è un altro aspetto da non perdere, con piatti tradizionali come i tortelli di zucca e il salame cremonese. Soncino è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici, rendendola una meta ideale per una gita all’insegna della cultura e della natura.